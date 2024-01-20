Чудо-гол игрока «Краснодара», Осимхен расстроил своего кумира Дрогба, Египет потерял Салаха

Главные события первой половины 2-го тура Кубка Африки.

Поражение хозяев и гол из Нижнего Новгорода

Ко второму туру Кубок Африки добрался до матчей с вывеской «топ», и первым из них стала встреча хозяев — Кот-д'Ивуара и Нигерии. Эта битва полностью соответствовала уровню больших турниров на любом континенте. А ее рисунок стал понятен уже в первом тайме, по ходу которого хозяева старались доминировать и оказывать постоянное давление, тогда как нигерийцы выглядели более гибкой в плане тактики командой.

«Супер-орлы» могли выдать отрезок, где они забирали инициативу, а могли сыграть вторым номером, четко зная уязвимые места «Слонов». Показательной получилась атака, в которой Чуквуэзе из центра поля выдал образцовый пас в зону между двумя защитниками, и Осимхен из хорошей позиции не попал в верхний угол. Зато форвард «Наполи» заработал решающий пенальти и смог проявить себя на глазах своего кумира — ивуарийской легенды Дидье Дрогба.

«Жизнь удивительна. Когда я был юн, то не пропускал матчей Дрогба. Я подражал каждому его движению, и его празднование было моим, когда я забивал. Участие в Кубке Африки на родине моего кумира — это честь для меня. Чувствую, что каким-то образом воссоединился с ребенком, который мечтал однажды стать чемпионом Африки», — признавался Осимхен, добавив, что 10 лет без титула — слишком много для помешанной на футболе Нигерии, и «орлы» приехали за золотом, а не в качестве туристов.

Что касается встречи Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау, то она примечательна первым хет-триком турнира. Его автором стал 33-летний Нсуэ. Уроженец Испании и выпускник академии «Мальорки» долго отказывался от предложений с родины отца, отдавая предпочтение юношеским испанским командам, но 11 лет назад сдался после того, как его не включили в заявку на Олимпийские игры. Что интересно, тогда сразу получивший капитанскую повязку Нсуэ отметил свою премьеру в составе новой сборной тремя забитыми мячами. А уже после его нынешнего бенефиса в составе снова проигравшей Гвинеи-Бисау появился форвард «Пари НН» Зе Турбо. Он опять получил совсем немного времени, но успел забить гол, сначала не засчитанный из-за ошибочно определенного офсайда.

И В Н П М О 1. Экваториальная Гвинея 2 1 1 0 5-3 4 2. Нигерия 2 1 1 0 2-1 4 3. Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2-1 3 4. Гвинея-Бисау 2 0 0 2 2-6 0

Витория под огнем критики

В квартете В тоже была яркая вывеска — Египет против Ганы. Причем обе сборные оказались среди неудачников стартового тура. А «Фараоны» в какой-то момент с отрывом забрали себе звание самой несчастной команды турнира. Случилось это когда на газон сел травмировавшийся Салах, и уже по едва сдерживаемым слезам стало ясно, что все очень печально.

Для египтян Мо — важнейшая фигура. С момента дебюта на континентальных первенствах (за 19 игр) форвард «Ливерпуля» пропустил всего 21 минуту. Так что шок «фараонов» был понятен — они пропустили уже через 53 секунды после замены своего капитана!

Что такое главное звезда, продемонстрировал оформивший в итоге дубль Кудус, без которого в первом туре Гане не хватало конкретики в атаке. Правда, египетское нападение и без Салаха по именам смотрелось внушительно, и ничья — скорее в пользу команды Руя Витории.

Но в Египте скорее больше недовольства работой бывшего тренера «Спартака». Завершивший карьеру ветеран «Фараонов» Эль-Мохаммади заявил, что сборная — не поле для экспериментов. Еще португальца упрекнули в излишнем уважении к соперникам, тогда как нужно было играть агрессивнее весь матч, а не включать прессинг после пропущенного гола. Впрочем, это Африка, и в случае победы в заключительном туре все поменяется.

А сутки спустя сенсационный лидер группы — Кабо-Верде — спокойно разобрался с Мозамбиком. Глядя на ошибки проигравшей команды, трудно было поверить, что в первом туре она отобрала очки у Египта. А про такие победы, как в пятницу, говорят: на классе. И есть лишний повод порадоваться за цементирующего центр поля полузащитника «Краснодара» Ленини. Он еще и забил, роскошным ударом запустив мяч в дальний верхний угол метров с 25. Кабо-Верде, конечно, ждали в плей-офф, но скорее — с третьего или второго места, а не с гарантированной первой позицией после двух туров.

Интересно, что периодически эту сборную обвиняют в излишнем прагматизме. Но разве упрекнешь в чем-то тренерский штаб, если он выводит команду из группы на втором турнире подряд?! Тем более, 54-й летний Педру Лейтау Бриту, которого все называют Бубиста, — легенда национального футбола. Отыграв в сборной 14 лет, ее экс-капитан никогда сам не выступал в финальных турнирах Кубка Африки. Зато входил с штаб, когда в 2013-м Кабо-Верде добился исторического прорыва и сразу вышел в плей-офф. «Мы хотим показать миру, на что мы способны, что мы маленькие, но можем конкурировать со всеми командами Африки», — говорит Бубиста.

И В Н П М О 1. Кабо-Верде 2 2 0 0 5-1 6 2. Египет 2 0 2 0 4-4 2 3. Гана 2 0 1 1 3-4 1 4. Мозамбик 2 0 1 1 2-5 1

Сенегал выиграл схватку «львов»

Третья большая игра тура — противостояние Сенегала и Камеруна. Схватка «львов», как ее анонсировали СМИ, исходя из прозвищ команд. И уже разогрев в исполнении двух главных тренеров, а в прошлом звезд своих сборных — Алиу Сиссе и Ригобера Сонга — получился впечатляющим. Камерунская сторона, вспоминая о величии былых поколений, оказалась эмоциональнее. А не проигрывавшие этому сопернику с 1992 года сенегальцы — ироничнее, что указывало на осознание собственного превосходства.

На поле оно проявилось, когда вернувшийся в ворота Онана при навесе выбил мяч к линии штрафной, там был проигран подбор, и в угол выстрелил Исмаила Сарр. Во втором тайме Камерун с вышедшем в старте динамовцем Нгамале вроде бы забрал инициативу и прибавил, но получил вторую пробоину от Диалло, которому ассистировал герой матча Сарр.

Чемпион играет с большим запасом и при этом не включает полные обороты. Но даже этого достаточно для уверенного выхода из группы. А нервная концовка, когда в компенсированное время камерунцев едва не спас промахнувшийся из площади ворот Магри, станет для Сенегала уроком. Причем он отреагировал мгновенно, и сразу свой первый гол на турнире забил непривычном скромный пока герой прошлого турнира Мане.

После стартовых 0:3 от Сенегала тренирующий сборную Гамбии бельгиец Том Саинтфит пошел в ответную атаку на журналистов и выдал, пожалуй, самый эмоциональный спич турнира. «Когда мы побеждаем, мы счастливы, но когда проигрываем, я худший тренер в истории Гамбии. Позвольте мне сказать вам, что до моего приезда Гамбия не выиграла ни одного матча за пять лет! Помните, что чемпионат Гамбии не является профессиональной лигой. Некоторым игрокам платят менее 50 долларов в месяц. До моего приезда мы никогда не квалифицировались на Кубок Африки, а теперь мы здесь. Вы же думаете, что мы можем победить всех, и что нас невозможно обыграть», — заявил бельгийский специалист.

Тренер имеет право на такое мнение, ведь на прошлом турнире его команда сенсационно дошла до четвертьфинала. И видно, что футболисты в бельгийца верят. Против Гвинеи они сражались героически, но все же пропустили от Агуйбу Камара, упустившего до этого несколько моментов. Это мяч практически открыл «Слонам нации» дорогу в плей-офф. У Гамбии математические шансы тоже есть, а Камерун вполне доволен раскладом. Победа над аутсайдером практически гарантирует место в 1/8 финала.

Об этом, кстати, говорил Сонг. Признав справедливость успеха Сенегала, который опытнее и мастеровитее его омолаживающейся сборной, тренер выглядел уверенным в себе: «Я всегда настроен оптимистично. Пока есть еще один матч, нет никаких расчетов. Следующая игра станет для нас финальной, и я знаю, что мы пройдем во второй раунд».