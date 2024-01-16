Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 16 января

Сегодня, 11:30
16 января пройдут два матча группового турнира Кубка Азии по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут во вторник. Время начала — московское.
Следить за ключевыми событиями матчей Кубка Азии можно с помощью матч-центра «СЭ». Игры турнира, который проходит в Катаре, показывают на канале «Старт» в прямом эфире.
17:30. Таиланд — Киргизия
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на канале Start
20:30. Саудовская Аравия — Оман
Онлайн-трансляция
В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.
Кубок Азии по футболу пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года. Матчи примут восемь стадионов в Катаре.