Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 16 января

16 января пройдут два матча группового турнира Кубка Азии по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут во вторник. Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями матчей Кубка Азии можно с помощью матч-центра «СЭ». Игры турнира, который проходит в Катаре, показывают на канале «Старт» в прямом эфире.

Расписание и где смотреть трансляции Кубка Азии 16 января

17:30. Таиланд — Киргизия

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на канале Start

20:30. Саудовская Аравия — Оман

Онлайн-трансляция

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии по футболу пройдет с 12 января по 10 февраля 2024 года. Матчи примут восемь стадионов в Катаре.

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп