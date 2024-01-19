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Кубок Азии

Сегодня, 11:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

Ирак — Япония и еще два матча Кубка Азии пройдут 19 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Такуми Минамино.
Такуми Минамино.
Фото Reuters
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19 января, в пятницу, в Катаре пройдут очередные три матча группового турнира Кубка Азии по футболу. Ниже приведено расписание с трансляциями игр. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей 18-го по счету турнира среди национальных сборных Азиатской конфедерации футбола в прямом эфире показывают на канале «Старт». Следите за ключевыми событиями игр Кубка Азии с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Азии по футболу в Катаре 19 января

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии по футболу завершится 10 февраля 2024 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в Катаре.

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп

Футбол
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