Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 19 января

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19 января, в пятницу, в Катаре пройдут очередные три матча группового турнира Кубка Азии по футболу. Ниже приведено расписание с трансляциями игр. Время начала — московское.
Видеотрансляции матчей 18-го по счету турнира среди национальных сборных Азиатской конфедерации футбола в прямом эфире показывают на канале «Старт». Следите за ключевыми событиями игр Кубка Азии с помощью матч-центра «СЭ».
В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.
Кубок Азии по футболу завершится 10 февраля 2024 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в Катаре.