Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 20 января

Матчи Иордания — Корея и Бахрейн — Малайзия на Кубке Азии пройдут 20 января

20 января, в субботу, в Катаре пройдут очередные два матча группового турнира Кубка Азии по футболу. Ниже приведено расписание с трансляциями игр. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей 18-го по счету турнира среди национальных сборных Азиатской конфедерации футбола в прямом эфире показывают на канале «Старт». Следите за ключевыми событиями игр Кубка Азии с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Азии по футболу в Катаре 20 января

14:30. Группа E. Иордания — Корея. Онлайн-трансляция

17:30. Группа E. Бахрейн — Малайзия. Онлайн-трансляция

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Кубок Азии по футболу завершится 10 февраля 2024 года. Матчи пройдут на восьми стадионах в Катаре.

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп