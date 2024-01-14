Расписание матчей 14 января и где смотреть трансляции Кубка Азии

Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля в Катаре

Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. «СЭ» публикует расписание третьего соревновательного дня, на который запланированы три матча группового этапа. Время начала — московское.

Расписание Кубка Азии на 14 января

14 января, воскресенье

14.30. Япония — Вьетнам

Онлайн-трансляция

17.30. ОАЭ — Гонконг

Онлайн-трансляция

20.30. Иран — Палестина

Онлайн-трансляция

В прямом эфире матчи в России можно смотреть на телеканале СТАРТ (необходимо подключить платную подписку).

Расписание встреч и составы групп читайте в нашем материале.

Планировалось, что турнир пройдет в Китае, но страна отказалась от проведения из-за распространения COVID-19.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, таблицы, новости и статьи