Расписание матчей 14 января и где смотреть трансляции Кубка Азии

Сегодня, 14:00
Кубок Азии по футболу проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре. «СЭ» публикует расписание третьего соревновательного дня, на который запланированы три матча группового этапа. Время начала — московское.
14.30. Япония — Вьетнам
Онлайн-трансляция
17.30. ОАЭ — Гонконг
Онлайн-трансляция
20.30. Иран — Палестина
Онлайн-трансляция
В прямом эфире матчи в России можно смотреть на телеканале СТАРТ (необходимо подключить платную подписку).
Расписание встреч и составы групп читайте в нашем материале.
Планировалось, что турнир пройдет в Китае, но страна отказалась от проведения из-за распространения COVID-19.
Кубок Азии: календарь в актуальном виде, таблицы, новости и статьи