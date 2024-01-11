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Судейство

Сегодня, 11:37

На Кубке Азии оценку судье выставит компьютер

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Global Look Press
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Интересное новшество будет опробовано на стартующем завтра в Катаре Кубке Азии-2023.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) запускает специальную судейскую платформу, которая изменит работу инспекторов (технических экспертов).

Как стало известно «СЭ», фактически оценку судье будет ставить не инспектор, а сама компьютерная программа. Человеку, следящему за качеством работы бригады рефери, нужно только внести свои замечания в соответствующие разделы платформы, и на их основании сгенерируется оценка. Инспектор ее не увидит — она будет доступна только сотрудникам департамента судейства.

Новую систему протестировали в ходе матчей Азиатской лиги чемпионов-2023/24, сообщила АФК. Она дает инспектору доступ к видеозаписи игры и позволяет ему создавать видеоролики с записью ключевых эпизодов и готовить учебный материал.

Кроме того, на играх Кубка Азии будет использоваться полуавтоматическая система определения офсайда, которая применялась на чемпионате мира в Катаре.

Футбол
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