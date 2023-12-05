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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 11:44

Фамейе рассказал о своей встрече с Марадоной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал о своей встрече с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

«Диего, упокой Господь его душу, один из величайших людей в истории футбола. Каждый, кто провел с ним хотя бы миг, вспоминает его с радостью. А я сидел с ним так же, как сейчас с тобой, и это честь. Первая наша игра с Марадоной — против солигорского «Шахтера». В первом тайме я упустил пару верных моментов. В перерыве Диего показал на меня: «Хочу поговорить с этим парнем». И начал на испанском, думая, что я откуда-нибудь из Южной Америки. Я замотал головой: «Не-не, не понимаю». Когда наладили связь, Диего сказал: «Ты играешь классно. Просто надо успокоиться. Когда пора забивать, ты в панике. Отсюда потери, ошибки». Меня просто отпустило. Легендарный Марадона со мной поговорил! На следующий матч я поддел под футболку майку с портретом Диего. И показал ее, оформив хет-трик. В благодарность за помощь. Не спешить — простой, но ценный совет», — приводит слова Фамейе Sport24.

Марадона работал в брестском «Динамо» в 2018 году.

Фамейе выступал за брестское «Динамо» с 2016 по 2019 год. Всего за белорусский клуб он провел 95 матчей, забил 32 мяча и отдал 13 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601905-legendarnyy-maradona-so-mnoy-pogovoril-futbolist-rpl-vspomnil-dialog-s-diyego-v-belorussii
Джоэль Фамейе
Диего Марадона
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ФК Динамо (Брест)
ФК Рубин (Казань)
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