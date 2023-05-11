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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 18:02

Политевич заявил, что находится в шоке от лишения «Шахтера» чемпионства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан минского Динамо Сергей Политевич заявил, что находится в шоке от лишения «Шахтера» чемпионства.

«У нас только-только закончилась тренировка и мы узнали о наложенных санкциях. С партнерами ничего не обсуждали. Пока нет явного понимания ситуации. Читаю новости и нахожусь в легком недоумении. Правильнее даже сказать — в шоке. Лично ко мне из федерации никто не обращался, на допросы не вызывали, хотя в прошлом сезоне я и защищал цвета «Шахтера». Футболисты, наверное, здесь ни при чем. Могу только сказать, что мне очень жалко команду. Нужно все проанализировать и понять, насколько АБФФ приняла правильное и справедливое решение», — приводит слова Политевича RT.

11 мая стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей в сезоне-2022 за организацию договорных матчей и финансовое стимулирование соперников.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1147277-politevich-dinamo-minsk-belorussiya
Сергей Политевич
Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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