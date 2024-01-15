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Белоруссия. Высшая лига

Судейство

Сегодня, 18:04

Заместитель Мажича готовит белорусских судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Вчера в Белоруссии возобновилось обучение видеоассистентов по стандартам ФИФА.

По расписанию с 15 по 16 января запланированы тренировки типовых игровых ситуаций, с 17-го по 18-е — тренировочные мини-матчи, а с 19-го по 20-е — пять полноценных матчей с использованием ВАР-технологий для каждой из обучаемых судейских бригад, сообщает сайт Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Любопытно, что занятия проводит заместитель главы департамента судейства РФС Далибор Джурджевич. Кроме него в группу инструкторов входят руководитель проекта ВАР от АБФФ Владимир Кузьмин и судья ФИФА Алексей Кульбаков.

Милорад Мажич
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