100-летней матери Пеле до сих пор не сообщили о смерти сына

Мама легендарного бразильского футболиста Пеле Селеста Арантес до сих пор не знает о смерти своего сына.

«Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», — рассказала сестра футболиста Мария в интервью Mirror.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки.

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Траур введен с 29 по 31 декабря.

Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

В ноябре матери Пеле исполнилось 100 лет.