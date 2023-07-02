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Бразилия

Сегодня, 17:14

Агенты Габриэля Барбозы попросили у «Спартака» зарплату 5,5 миллионов евро за сезон

Виктория Кравченко
Габриэль Барбоза.
Фото Reuters
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Стали известны подробности переговоров российских клубов с игроком «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэлем Барбозой, сообщает Metaratings.ru

По данным источника, игроком интересовались несколько клубов из России. Одним из них является «Спартак», который отказался от идеи подписать футболиста, узнав о его ожиданиях по зарплате. Агенты футболиста сообщили, что желаемый оклад игрока — 5,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Бразильские СМИ писали, что сейчас Барбоза получает во «Фламенго» около 3 миллионов евро за сезон.

Контракт Барбозы с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agenty-gabrielya-barbozy-poprosili-u-spartaka-zarplatu-5-5-mln-evro-za-sezon-263105/
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
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