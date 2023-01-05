Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 15:06

Более 40 тысяч болельщиков пришли на презентацию Суареса в «Гремио»

Руслан Минаев
Луис Суарес.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий Луис Суарес был официально представлен в качестве игрока «Гремио». На презентацию форварда пришли более 40 тысяч болельщиков бразильского клуба.

35-летний уругваец подписал контракт с новым клубом на 2 года.

Экс-нападающий «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» с лета 2022 года выступал на родине за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей в составе команды, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

Луис Суарес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
0
Читайте также
«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу при выполнении Киевом требований РФ
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пеле похоронили в Сантусе на вертикальном кладбище

Неймара, Роналдо, Кака раскритиковали за отсутствие на похоронах Пеле