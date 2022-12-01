Дочь Пеле отреагировала на новости о госпитализации 82-летнего отца

Кели Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, прокомментировала новость о внеплановой госпитализации 82-летнего отца.

«СМИ снова сходят с ума, много тревог о здоровье моего отца, и я хочу все прояснить. Папа госпитализирован и находится в больнице под наблюдением. Никаких неожиданностей или чрезвычайных ситуаций. Благодарю за заботу и любовь, которые вы все нам посылаете!» — написала дочь Пеле в социальной сети.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу. У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».