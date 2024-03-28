Globo: «Сантос» получил трансферный бан от ФИФА из-за долга перед «Краснодаром» за переход Куэвы

«Сантос» получил трансферный запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за долга перед «Краснодаром» за переход полузащитника Кристиана Куэвы в 2019 году, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб не сможет подписывать и регистрировать новых игроков до тех пор, пока не выплатит российскому клубу задолженность в размере 4 миллионов долларов. Официально ФИФА объявит об этом в понедельник.

Куэва был взят «Сантосом» в аренду у «Краснодара» в феврале 2019 года, а в январе 2020-го выкуплен бразильской командой. Однако бразильцы не выплатили российскому клубу заключительную часть суммы.

Это будет второе подобное наказание «Сантоса» в текущем сезоне. Первое, за неуплату тренеру Фабиану Бустосу, было решено после выплаты 4,7 миллиона реалов.