Гол экс-игрока «Краснодара» Вандерсона принес «Интернасьоналу» победу над «Коринтианс»

«Интернасьонал» переиграл «Коринтианс» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу.

На 35-й минуте полузащитник гостей Маурисио открыл счет. После перерыва Анхель Ромеро забил за хозяев. Почти сразу экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон вернул преимущество «Интернасьоналу» и установил окончательный счет.

«Интернасьонал» одержал третью победу подряд и с 52 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 13-й строчке — 47 очков.