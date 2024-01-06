Умер бывший главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло

Бывший нападающий и главный тренер сборной Бразилии Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет, сообщается в его аккаунте в соцсетях.

«С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло», — написано в сообщении.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Загалло стал первым в истории футбола специалистом, выигрывавшим чемпионат мира в качестве игрока (дважды) и главного тренера.

В статусе футболиста Загалло выступал за «Америку», «Фламенго» и «Ботафого».

Он работал тренером в сборных Бразилии, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также возглавлял «Ботафого», «Флуминенсе», «Фламенго», «Аль-Хиляль», «Васко да Гаму», «Бангу» и «Португеза Деспортос».