Неймар посетил матч «Сантоса»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар посетил первый матч финала Паулисты между «Сантосом» и «Палмейрасом» (1:0).

«Я очень тронут и рад, что меня так приняли в моём доме. Это действительно хорошо. Я скучаю по игре и ощущению этой атмосферы здесь», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.