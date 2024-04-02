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Бразилия

2 апреля, 13:58

Стали известны условия содержания Робиньо в бразильской тюрьме

Алина Савинова
Робиньо.
Фото AFP
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Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо был переведен из одиночной в общую камеру в тюремном комплексе Тремембе, сообщает Relevo.

По информации источника, Робиньо сможет ухаживать за тюремным садом в рамках программы улучшения взаимодействия с другими осужденными. Также у него будет возможность принять участие в местном футбольном чемпионате. В тюремном комплексе, где 40-летний бразилец отбывает наказание, есть библиотека и комната, предназначенная для игры в шахматы.

Робиньо осужден за участие в групповом изнасиловании, которое предположительно произошло в Милане в 2013 году. Он отбывает наказание в тюрьме в виде девяти лет лишения свободы.

Источник: https://www.relevo.com/futbol/liga-brasil/vida-robinho-carcel-partidos-futbol-20240402113417-nt.html
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