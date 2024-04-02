Стали известны условия содержания Робиньо в бразильской тюрьме

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо был переведен из одиночной в общую камеру в тюремном комплексе Тремембе, сообщает Relevo.

По информации источника, Робиньо сможет ухаживать за тюремным садом в рамках программы улучшения взаимодействия с другими осужденными. Также у него будет возможность принять участие в местном футбольном чемпионате. В тюремном комплексе, где 40-летний бразилец отбывает наказание, есть библиотека и комната, предназначенная для игры в шахматы.

Робиньо осужден за участие в групповом изнасиловании, которое предположительно произошло в Милане в 2013 году. Он отбывает наказание в тюрьме в виде девяти лет лишения свободы.