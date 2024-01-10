Отец Неймара нанял адвоката Дани Алвесу и помог деньгами

Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара отправил бывшему защитнику «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвесу около 150 тысяч евро, сообщает UOL. Также он оплатил услуги адвоката для 40-летнего бразильца, который находится под стражей.

По информации источника, экс-игрок сборной Бразилии обратился к Неймару за помощью, так как лишен доступа к своим финансовым средствам.

В январе прошлого года стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Планируется, что Дани Алвес предстанет перед судом с 5 по 7 февраля.