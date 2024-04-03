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Бразилия

3 апреля, 17:33

Отец Неймара прокомментировал новость о возможном возвращении игрока в «Сантос»

Виктория Кравченко
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Отец бразильского форварда Неймара прокомментировал тот факт, что сын может вернуться в «Сантос». Ранее в СМИ писали, что нападающий вернется в родной клуб в 2025 году.

«Мечта важна. Но нужно быть спокойными по этому поводу. У Неймара еще есть время за пределами Бразилии, в основном в Саудовской Аравии. Сейчас мы думаем лишь о восстановлении Неймара после травмы. Все знают, как мы любим «Сантос», — сказал Неймар-старший TNT Sports.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Неймар Сантос
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