Почеттино, Бьелса и Гальярдо — кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии

Бразилия выбрала трех аргентинских тренеров в качестве возможных кандидатов на должность главного тренера национальной сборной.

Как сообщает Tuttosport, в Бразилии рассматривают Маурисио Почеттино, Марсело Бьелсу и Марсело Гальярдо в качестве возможных наставников сборной.

Ранее СМИ информировали, что Бьелса может стать главный тренером сборной Уругвая.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.