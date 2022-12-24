Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 22:35

Почеттино, Бьелса и Гальярдо — кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразилия выбрала трех аргентинских тренеров в качестве возможных кандидатов на должность главного тренера национальной сборной.

Как сообщает Tuttosport, в Бразилии рассматривают Маурисио Почеттино, Марсело Бьелсу и Марсело Гальярдо в качестве возможных наставников сборной.

Ранее СМИ информировали, что Бьелса может стать главный тренером сборной Уругвая.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

Источник: Tuttosport
Марсело Гальярдо
Маурисио Почеттино
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
Марсело Бьелса
0
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сын Пеле опубликовал фото из больницы: «Вся моя сила — твоя»