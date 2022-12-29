Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося бразильского футболиста Пеле.

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать. От имени футбольного сообщества, покойся с миром, Пеле», — приводит слова Чеферина Marca.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.