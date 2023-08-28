Роналдиньо обвиняется в мошенничестве и может быть арестован за пропуск слушания в суде

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо обвиняется в мошенничестве, сообщает Globo.

По информации источника, Роналдиньо пользовался своей популярностью, чтобы привлекать инвесторов в криптовалютный проект. Предположительно, футболист совместно со своим братом и деловым партнером Марсело Лара управляли криптовалютной пирамидой через свою компанию 18K Ronaldinho. Отмечается, что все трое должны были дать показания перед парламентской следственной комиссией, но Роналдиньо не смог присутствовать на судебном заседании в Бразилии из-за плохой погоды, поскольку авиакомпания отменила рейсы в Порту-Алегри, где должно было пройти слушание. Теперь экс-футболисту «Барселоны» грозит арест, чтобы обеспечить его явку на суд.

В 2020 году Роналдиньо провел 171 день в заключении в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию страны.