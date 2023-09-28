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Бразилия

Сегодня, 08:44

Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роналдиньо.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо возглавил рейтинг лучших футболистов 2000-х по версии портала FourFourTwo.

Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан. Замкнул тройку бразилец Кака.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.

Полностью топ-10 игроков 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо;

2. Зинедин Зидан;

3. Кака;

4. Тьерри Анри;

5. Криштиану Роналду;

6. Хави;

7. Роналдо;

8. Андрес Иньеста;

9. Златан Ибрагимович;

10. Лионель Месси.

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/ranked-the-50-best-players-of-the-2000s/5
Андрес Иньеста
Зинедин Зидан
Златан Ибрагимович
Кака
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналдиньо
Роналдо
Тьерри Анри
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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