Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo

Сегодня, 08:44
Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо возглавил рейтинг лучших футболистов 2000-х по версии портала FourFourTwo.
Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан. Замкнул тройку бразилец Кака.
Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.
Полностью топ-10 игроков 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Роналдиньо;
2. Зинедин Зидан;
3. Кака;
4. Тьерри Анри;
5. Криштиану Роналду;
6. Хави;
7. Роналдо;
8. Андрес Иньеста;
9. Златан Ибрагимович;
10. Лионель Месси.