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Бразилия

Сегодня, 21:35

Суарес готов выкупить свой контракт ради перехода в «Интер Майами» к Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в «Интер Майами», сообщает Football Espana.

По информации источника, американский клуб активно работает над проектом воссоединения бывших игроков «Барселоны». Сам игрок в восторге от проекта «Интер Майами» и хотел бы вновь сыграть со своими бывшими партнерами по каталонской команде.

Сообщается, что стороны не могут договорится о трансфере игрока. «Гремио» не планирует удерживать немотивированного игрока.

Нынешний контракт Суареса с бразильской командой действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Интер Майами
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