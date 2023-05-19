Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

19 мая, 17:41

Защитник ЦСКА Мойзес в Бразилии подозревается в участии в договорных матчах

Виктория Кравченко
Мойзе Барбоза.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Мойзес, ранее выступавший за «Интернасьонал», стал игроком, которого упомянули в деле о махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии 2022 года.

По данным издания Globo, полученным в ходе расследования, футболист должен был получить желтую карточку в матче против «Сан-Паулу» в 18-м туре прошлогоднего чемпионата Бразилии, который состоялся 20 июля.

Согласно распечаткам разговоров, один из фигурантов этого дела, отправил Мойзесу фото с чемоданом с деньгами. Он сказал бразильцу, что сделает ставку и переведет ему деньги.

В матче против «Сан-Паулу» футболист действительно получил желтую карточку 21-й минуте второго тайма за грубый фол.

28-летний Мойзес арендован ЦСКА у «Интернасьонала» до лета 2023 года. В текущем сезоне бразилец провел за армейцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://extra.globo.com/esporte/noticia/2023/05/moises-ex-inter-hoje-no-cska-e-mais-um-jogador-citado-em-conversas-da-mafia-das-apostas.ghtml
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
9
14
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Делегация сборной Бразилии на следующей неделе сделает финальное предложение Анчелотти

Агент Мойзеса — о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии: «Ничего про это не знаю»