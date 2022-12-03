Защитник сборной Нидерландов Блинд: «Пеле был и остается легендой»

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал новость о болезни трехкратного чемпиона мира Пеле.

— Могу только сказать, что он был и остается легендой. Мы ничего не знаем, кроме новостей, которые читаем в СМИ, что происходит с ним. Это единственное, что я могу сказать.

Как ранее сообщили бразильские СМИ, 82-летний Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты.

Легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.