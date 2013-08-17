Дмитрий Селюк: "В деле по "Металлисту" кто-то давит, и давит серьезно"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в дисквалификации "Металлиста" из Лиги чемпионов участвует заинтересованная сторона, оказывающая давление на УЕФА. Харьковчане были отстранены от еврокубков в сезоне-2013/14 за участие в договорном матче в чемпионате Украины-2007/08. Однако клуб прилагает все усилия для того, чтобы вернуть себе право выступлений на международном уровне. На данный момент Верховный суд Швейцарии приостановил решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) об отстранении "Металлиста". Но пока УЕФА, базирующийся в Швейцарии, игнорирует постановление общегражданской судебной инстанции.

– Я не хочу говорить о дисквалификации "Металлиста", потому что процесс еще не закончился, – приводит "Сегодня" слова Селюка. – CAS делает один ход, "Металлист" – другой. Идет игра в шахматы. Но я тоже считаю странным, когда "Карпаты" оплачивают деньги за ФФУ, чтобы ускорить решение Лозанны. Когда в УЕФА документы из CAS подаются не в дисциплинарный комитет, а чтобы не терять время, напрямую в апелляционный комитет... Это говорит об ангажированности дела. Кто-то давит, и давит серьезно. Как сказал бы Маяковский, значит, это кому-нибудь нужно.