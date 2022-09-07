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Лига чемпионов

7 сентября, 01:42

Адеми назвал заслуженной победу загребского «Динамо» над «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан загребского «Динамо» Ариян Адеми прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи.

«Мы показали очень хорошую игру, обыграли сильного соперника и даже доминировали в матче. Хорошо защищались, когда это было необходимо. Это заслуженная победа, и я должен поздравить всю команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Адеми.

В следующем туре группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» сыграет на выезде против «Милана» а «Челси» встретится дома с «Зальцбургом». Матчи пройдут 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035649--dinamo-zagreb-vs-chelsea/
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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