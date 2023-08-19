АЕК в добавленное время забил два мяча «Динамо» Загреб и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

АЕК на своем поле сыграл вничью с загребским «Динамо» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 2:2.

Хорватская команда вела в счете по ходу встречи благодаря голам Йосипа Сутало (45+2-я минута) и Роберта Любичича (65-я), но упустила преимущество в самой концовке игры.

На 90+2-й минуте отставание греческого клуба сократил Серхио Араухо, а 7 минут спустя выход в следующую стадию принес гол Домагоя Виды, который добил мяч в ворота после того, как голкипер «Динамо» отразил пенальти.

В первом матче АЕК обыграл соперника (2:1), поэтому команда вышла в финал квалификации, где сыграет с «Антверпеном».