«Арсенал» и «Бавария» сыграют в матче Лиги чемпионов 9 апреля

«Арсенал» и «Бавария» встретятся 9 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Лондоне. Игра на стадионе «Эмирейтс» начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Бавария» пройдет на канале «Матч Футбол 1» 9 апреля. Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Самые интересные моменты встречи ЛЧ также можно будет увидеть в онлайн-перекличке по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 21.45.

На сайте «СЭ» пройдет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». В матч-центре будут доступны формальные события игр.

В 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» прошел «Порту» после победы в серии пенальти (1:1, пенальти 4:2), а «Бавария» оказалась сильнее «Лацио» (3:1).

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