«Атлетико»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Сегодня, 18:00
«Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе Е с «Фейеноордом», «Селтиком» и «Лацио».
Стартует испанский клуб с выездной игры против «Лацио» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Италии 13 декабря, в среду.
19 сентября — 1 тур
22.00. «Лацио» — «Атлетико»
4 октября — 2 тур
19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»
25 октября — 3 тур
22.00. «Селтик» — «Атлетико»
7 ноября — 4 тур
23.00. «Атлетико» — «Селтик»
28 ноября — 5 тур
23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
13 декабря — 6 тур
23.00. «Атлетико» — «Лацио»
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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