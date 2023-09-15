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Сегодня, 18:00

«Атлетико»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Атлетико» в Лиге чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото Global Look Press
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«Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе Е с «Фейеноордом», «Селтиком» и «Лацио».

Стартует испанский клуб с выездной игры против «Лацио» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Италии 13 декабря, в среду.

«Атлетико»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября — 1 тур

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября — 2 тур

19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»

25 октября — 3 тур

22.00. «Селтик» — «Атлетико»

7 ноября — 4 тур

23.00. «Атлетико» — «Селтик»

28 ноября — 5 тур

23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»

13 декабря — 6 тур

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лацио
ФК Селтик
ФК Фейеноорд
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