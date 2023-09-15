«Севилья» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе B с «Лансом», «Арсеналом» и ПСВ.

Стартует испанский клуб с домашней игры против «Ланса» 20 сентября, в среду. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Франции 12 декабря, во вторник.

Команда из Андалусии обыграла итальянскую «Рому» в финале Лиги Европы в серии 11-метровых — 1:1 (пен. — 4:1). Эта победа позволила заполучить путевку в Лигу чемпионов. Для красно-белых победа стала уже седьмой в ЛЕ.

Испания — единственная страна, которая в Лиге чемпионов сезона 2023 / 2024, будет представлять сразу пять клубов: «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад» (вышли через национальный чемпионат) и «Севилья» (победитель Лиги Европы).

«Севилья»: расписание матчей в Лиге чемпионов

20 сентября — 1 тур

22.00. «Севилья» — «Ланс»

3 октября — 2 тур

22.00. ПСВ — «Севилья»

24 октября — 3 тур

22.00. «Севилья» — «Арсенал»

8 ноября — 4 тур

23.00. «Арсенал» — «Севилья»

29 ноября — 5 тур

20.45. «Севилья» — ПСВ

12 декабря — 6 тур

20.45. «Ланс» — «Севилья»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

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