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Лига чемпионов

4 октября, 23:28

«Аякс» — «Наполи»: Хвича Кварацхелия забил первый гол в Лиге чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия в матче Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи».
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

Во втором тайме он довел преимущество итальянской команды до разгромного — 5:1.

Грузинский вингер забил первый гол за «Наполи» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:6
Наполи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хвича Кварацхелия
ФК Аякс
ФК Наполи
4
10
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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