«Аякс» — «Наполи»: Хвича Кварацхелия забил первый гол в Лиге чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

Во втором тайме он довел преимущество итальянской команды до разгромного — 5:1.

Грузинский вингер забил первый гол за «Наполи» в Лиге чемпионов.