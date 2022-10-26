Сегодня, 20:45
«Барселона» на своем поле примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упомекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования