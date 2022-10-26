«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы команд

«Барселона» на своем поле примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Кунде, Бальде, М.Алонсо, Кессье, Ф.Де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Левандовски.

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упомекано, Де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мусиала, Мане, Шупо-Мотинг.