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Сегодня, 10:00

«Бавария» — «Реал»: на каком канале и сайте смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Матч ТВ» покажет полуфинал Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Баварии».
Фото Reuters
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«Бавария» и «Реал» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Бавария» — «Реал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Трансляцию встречи Лиги чемпионов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов.

«Бавария» и «Реал» не встречались в Лиге чемпионов с 2018 года. Тогда мадридцы победили мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов (2:2 — дома, 2:1 — в гостях).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
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