Беллингем: «Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Он был лучше меня»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не считает, что его гол в ворота «Наполи» был в стиле Диего Марадоны.

Мадридцы победили неаполитанцев со счетом 3:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Гол в стиле Марадоны? Это чересчур. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно ясно, что он был лучше меня.

Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!» — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Беллингем признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Реал».