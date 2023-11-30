Беллингем установил рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» и установил рекорд мадридского клуба.

Как сообщает Opta, 20-летний англичанин стал первым игрок в истории «Реала», который забил в каждом из своих первых четырех матчей в Лиге чемпионов.

Кроме того, Беллингем стал первым англичанином в истории, забившим 10 голов в главном еврокубковом турнире до своего 21-летия, и четвертым в истории, после Эрлина Холанна (20), Килиана Мбаппе (19) и Карима Бензема (12). Сейчас у него 10 мячей.