«Брага» обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов, «Галатасарай» в концовке вырвал победу над «Мольде»

«Брага» на своем поле одержала победу над «Панатинаикосом» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Победу португальскому клубу принесли голы Абеля Руиса (51-я минута) и Альваро Джало (73-я). Единственный гол «Панатинаикоса» в компенсированное время ко второму тайму забил Даниэль Манчини.

В другом матче «Галатасарай» в гостях обыграл норвежский «Мольде» — 3:2.

За хозяев поля отличились Мартин Эллингсен (8-я минута) и Кристоффер Хауген (56-я). За «Галатасарай» забивали Сержиу Оливейра (25-я), Мауро Икарди (29-я) и Фредрик Мидтше (90+4-я), принесший турецкому клубу победу в концовке.

«Маккаби» Хайфа дома сыграл вничью с «Янг Бойз» — 0:0.

Ответные матчи финала квалификации Лиги чемпионов пройдут 29 августа.