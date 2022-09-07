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Лига чемпионов

7 сентября, 01:51

Брандт назвал командную игру залогом успеха «Боруссии» в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу над «Копенгагеном» (3:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи по версии УЕФА.

«Это была напряженная, интенсивная игра с множеством сложных задач и большим количеством пробежек и спринтов. Я думаю, что мы забили три действительно хороших гола и продемонстрировали очень хорошую командную игру. Это было решающим сегодня — три очка в первой игре. В целом, я думаю, мы можем быть довольны хорошей игрой на протяжении всех 90 минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

В следующем туре Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет против «Манчестер Сити», а «Копенгаген» — против «Севильи». Игры пройдут 14 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035653--dortmund-vs-copenhagen/
Юлиан Брандт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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