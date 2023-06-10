Булыкин заявил, что победа в Лиге чемпионов подтвердит величие Гвардиолы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заслужил победу в Лиге чемпионов.

«Я думаю, Гвардиола все-таки заслужил. Если победит в Лиге чемпионов, то подтвердит, что он один из великих и достигает своих целей», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. 52-летний тренер выиграл 12 трофеев с «горожанами».

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.