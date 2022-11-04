Бывший полузащитник ЦСКА вспомнил знаменитый матч ЦСКА против «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов в 1992 году

Бывший полузащитник ЦСКА, автор одного из голов в историческом победном для армейцев матче против «Барселоны» в 1/8 Лиги чемпионов (3:2) Денис Машкарин вспомнил свои эмоции после забитого мяча.

Напомним, та игра состоялась на «Камп Ноу» ровно 30 лет назад — 4 ноября 1992 года.

— Этот матч был так давно, и мне кажется, что это было не со мной. Это история, которую приятно вспоминать. А ощущения... Я четко помню, что чувствовал после своего забитого гола, который был вторым для команды. Первая мысль — что слишком рано я забил, что времени еще очень много, ведь «Барселона» тогда была реально настолько сильной командой, что им хватит времени забить нам столько, сколько они захотят. После игры поздравляли друг друга, но лично у меня эйфории какой-то не было, мне было тогда 19 лет, и казалось, что в моей карьере таких «Барселон» еще будет... Не осознавал, что это будет настолько запоминающийся для меня матч.

— А было потом что-то подобное по ощущениям?

— Да, был матч с московским «Динамо», в этот день был день рождения у нашего тренера Александра Тарханова, мы по ходу матча вели 2:0 и казалось, что спокойно доведем матч до победы. Но во втором тайме «Динамо» переломило ход встречи и забило нам два мяча. И так мне стало обидно, захотелось обязательно выиграть, сделать подарок тренеру, порадовать болельщиков. И на 90-й минуте, играя центрального защитника, я просто побежал вперед, была наша атака, Дима Хохлов очень здорово обыграл двух соперников и выложил мне великолепную передачу. И я забил победный гол на 90-й минуте. По эмоциям было что-то подобное, адреналин зашкаливал. И мой друг Влад Радимов мне тогда сказал, мол, этот гол ты забил вовремя, уже времени у «Динамо» отыграться не было. То есть с «Барселоной» все же рановато было, а тут — в самый раз.

— За эти тридцать лет мы видели разные матчи и исходы в Лиге чемпионов, но почему именно эта игра ЦСКА против «Барселоны» стала такой исторической?

— Я думаю, это победа стала исторической, потому что на тот момент у нас была команда очень молодая, человек 10 — по 20 лет, мы были вчерашними дублерами. И играя против грандов, против лучших футболистов Европы, мы смогли выиграть в двухматчевом противостоянии. Не побоялись и были сильнее реально «монстров» футбола на тот момент, — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».