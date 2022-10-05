«Челси» разгромил «Милан» в матче Лиги чемпионов

«Челси» на домашней арене разгромил «Милан» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

Забитыми мячами отметились Уэсли Фофана, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Челси» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка. «Милан» с 3 очками располагается на 3-м месте, уступая сопернику по дополнительным показателям. Возглавляет группу «Зальцбург» (5 очков), а на 4-м месте находится «Динамо» Загреб (3 очка).

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Матч пройдет 11 октября.