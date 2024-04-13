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Лига чемпионов

Сегодня, 04:12

Де Брейне отравился перед матчем Лиги чемпионов против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне уверен, что отравился едой в отеле перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает Daily Star. Во вторник, 9 апреля, команды сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» — 3:3.

32-летний бельгиец почувствовал себя плохо и не сыграл в матче. Ему было плохо в раздевалке. Врачи клуба беспоколись о массовом отравлении, но этого не случилось.

Де Брейне уже вернулся к тренировкам и сможет сыграть против «Лутона» в эти выходные.

Ответный матч состоится на следующей неделе, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

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Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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