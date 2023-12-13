Булыкин: «Будет интересно, как руководство «МЮ» поступит с тен Хагом после вылета из Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг не может работать со звездами? Не думаю. Не считаю, что какие-то проблемы со звездами у него, и в связи с этим вся команда показывает плохие результаты. Я думаю, там все вместе взятое: трансферная компания провалена, и команда не совсем подготовленная. Хотя в чемпионате Англии есть шансы, и для руководства показатель — АПЛ. Лига чемпионов тоже в фокусе, и как боссы «МЮ» поступать после вылета из Лиги чемпионов, это интересно. Не думаю, что тен Хаг потерял команду, просто неудачный период. А дадут ли ему его пройти — это второй вопрос, который очень интересный», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

12 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов и закончил выступление в еврокубках, заняв четвертое место в группе.