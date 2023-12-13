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Лига чемпионов

Сегодня, 18:40

Булыкин: «Будет интересно, как руководство «МЮ» поступит с тен Хагом после вылета из Лиги чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг не может работать со звездами? Не думаю. Не считаю, что какие-то проблемы со звездами у него, и в связи с этим вся команда показывает плохие результаты. Я думаю, там все вместе взятое: трансферная компания провалена, и команда не совсем подготовленная. Хотя в чемпионате Англии есть шансы, и для руководства показатель — АПЛ. Лига чемпионов тоже в фокусе, и как боссы «МЮ» поступать после вылета из Лиги чемпионов, это интересно. Не думаю, что тен Хаг потерял команду, просто неудачный период. А дадут ли ему его пройти — это второй вопрос, который очень интересный», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

12 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов и закончил выступление в еврокубках, заняв четвертое место в группе.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Булыкин
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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