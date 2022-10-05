Эрик Гарсия: «Мы крайне недовольны результатом»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы крайне недовольны результатом. Начинали мы достаточно хорошо, играя от фланга до фланга. И с тем, что пропустили непосредственно перед перерывом, смириться очень трудно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.