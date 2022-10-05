«Интер» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Интер» выиграл у «Барселоны» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Милане.

Единственный гол в конце первого тайма забил полузащитник Хакан Чалханоглу. 28-летний турок забил с угла штрафной, пробив в левый нижний угол ворот.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.