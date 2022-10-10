Фердинанд сомневается, что Холанн сможет превзойти Месси и Роналду по количеству забитых мячей

Сегодня, 09:51
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил успехи нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в АПЛ и Лиге чемпионов.
«Никто не знал, что он покажет. Я достаточно взрослый человек, чтобы признать, что это неслыханно!» — приводит Marca слова Фердинанда.
Однако 43-летний специалист не уверен, что Холанн сможет превзойти рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду по количеству забитых мячей.
«Мы наблюдаем за Холанном и Мбаппе, но они их не догонят», — добавил он.
Рекорд Роналду на данный момент — 700 забитых голов на клубном уровне, у Месии — 691 гол. На счету 22-летнего Холанна 155 забитых мячей.
В текущем сезоне форвард «Манчестер Сити» забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за «горожан».