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Сегодня, 09:51

Фердинанд сомневается, что Холанн сможет превзойти Месси и Роналду по количеству забитых мячей

Алина Савинова

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил успехи нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Никто не знал, что он покажет. Я достаточно взрослый человек, чтобы признать, что это неслыханно!» — приводит Marca слова Фердинанда.

Однако 43-летний специалист не уверен, что Холанн сможет превзойти рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду по количеству забитых мячей.

«Мы наблюдаем за Холанном и Мбаппе, но они их не догонят», — добавил он.

Рекорд Роналду на данный момент — 700 забитых голов на клубном уровне, у Месии — 691 гол. На счету 22-летнего Холанна 155 забитых мячей.

В текущем сезоне форвард «Манчестер Сити» забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за «горожан».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2022/10/10/6343a3cfca4741585d8b456e.html
Рио Фердинанд
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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