Гальтье остался доволен игрой Мбаппе в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после победы над «Ювентусом» (2:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов оценил игру Кильяна Мбаппе. 23-летний француз на 9-й минуте открыл счет во встрече, а на 22-й — оформил дубль.

«Мбаппе провел отличный матч, забив два великолепных гола. Я очень доволен его игрой, а когда между тремя нашими атакующими игроками такая взаимосвязь, да еще и с крайними защитниками, то наша игра становится быстрой и опасной, а это очень рискованно для соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».