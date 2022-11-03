Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:13

Гальтье — о победе над «Ювентусом»: «Мы были очень счастливы до 92-й минуты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Во-первых, поздравляю «Бенфику». Также я должен поздравить свою команду и игроков. Мы обыграли «Ювентус» дважды и мы были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на этом турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды. Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто нам достанется в 1/8 финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

«ПСЖ» со второго места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035735--juventus-vs-paris/
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
В США оценили последствия оговорок Байдена во Флориде
Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным
Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Голы Мбаппе, Шупо-Мотинга, Жоты и Жоау Мариу претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Рубен Диас оценил игру молодежи «Манчестер Сити» в матче с «Севильей»
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Бонуччи: «Мы должны извлечь позитив из поражения от «ПСЖ»
Экс-звезда «Локо» лишила «ПСЖ» первого места, Жиру — герой «Милана», «Лейпциг» отправил «Шахтер» в Лигу Европы
«ПСЖ» и «Бенфика» впервые в истории Лиги чемпионов показали одинаковые показатели очков и забитых и пропущенных голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Мбаппе признан лучшим игроком матча «Ювентус» — «ПСЖ»

Бонуччи: «Мы должны извлечь позитив из поражения от «ПСЖ»