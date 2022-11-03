Гальтье — о победе над «Ювентусом»: «Мы были очень счастливы до 92-й минуты»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Во-первых, поздравляю «Бенфику». Также я должен поздравить свою команду и игроков. Мы обыграли «Ювентус» дважды и мы были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на этом турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды. Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто нам достанется в 1/8 финала», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

«ПСЖ» со второго места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).